Andre Ayew şaşırttı! İlk maçında iki gol attı...
Swansea, Andre Ayew’e takım bulamadı ancak Ganalı oyuncu da ilk maçında iki gol attı.
Ali Koç’un, kişiliğine övgüler yağdırıp, “Keşke bonservisini alabilsek” dediği Ganalı oyuncu, bedelsiz olarak yeniden kiralanması için önerilse de Fenerbahçe bunu geri çevirdi. Eski takımı Marsilya’nın istemediği Ayew için Swansea Menajeri Steve Cooper, “Aramıza hazır bir şekilde katıldı. Eğer gitmezse, Ayew’i forvette kullanabilirim” dedi.
İlk maçında 2 gol attı
Öte yandan Ganalı oyuncu Swansea'nın Northampton'la oynadığı Lig Kupası maçında takımının iki golünü attı. Ayew ilk çıktığı maçta iki gol atmış oldu. Swansea maçı 3-1 kazandı.
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