Andre Ayew kimdir ve kaç yaşında? Kardeşi ve abisi de futbolcu
Andre Ayew, futbolseverlerin son günlerde yakından tanımak istediği isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'yle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamasının ardından, Türk taraftarların hayatı hakkında detayları araştırmaya başladığı Andre Ayew, Fransa ve İngiltere liginde oyunculuk deneyimine sahip. Peki, Andre Ayew kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler
Andre Ayew ya da tam adıyla André Morgan Rami Ayew, 17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Seclin kentinde dünyaya geldi. Abisi ve kardeşi de futbolcu olan Andre Ayew, futbola 1996 yılında TSV 1860 München takımında amatör olarak başlamıştır. 1999 yılında Nania FC, 20015 yılında ise Marsilya takımlarında amatör lisansla forma giyen Andre Ayew, 2008 yılında Marsilya'dan Lorient'e kiralık olarak transfer olmuştur.
Andre Ayew'in futbol hayatı, 2009 yılında Fransız kulübü AC Arles, 2010-2015 arası Marsilya'da devam etmiştir. 25 yaşındayken bonservisi elinde bir şekilde İngiltere yolunu tutan Andre Ayew, Swansea City formasını giymiştir. Bu dönemde gösterdiği performans, West Ham United takımı tarafından görülen Ayew, 24 milyon Euro bedelle transfer edilmiştir.
2018 yılında ara transfer döneminde eski takımı Swensea City tarafından 22 milyon Euro bedelle yeniden transfer edilen Andre Ayew, son olarak Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderilmiştir.
Andre Ayew, yoğunlukla sol kanatta forma giymekte, ihtiyaç halinde ise sağ kanat ve forvet pozisyonlarına da uyumluluk sağlayabilmektedir. 1,76 boyundaki Ayew, sol ayağına hakimdir.
AYEW'İN AMCASI TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Andre Ayew'in babası, asıl adı Abedi Ayew olan ve futbol zekası ile oyun stili nedeniyle efsanevi Brezilyalı Pele'ye benzetilerek Pele lakabını almış bir futbolcu. Abedi Pele adıyla tanınan baba Ayew, futbol kariyerinde 3 kez üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti. Abedi Pele kariyeri boyunca Lyon, Marsilya, Torino ve Lille gibi takımlarda forma giymişti.
Ayew, yıllar önce verdiği bir röportajda babasını şu sözlerle anlatmıştı: "Futbol sayesinde babam yoksulluktan kaçtı. Biz Gana'nın kuzeyindeniz ve orada her şey güllük gülistanlık değildir. Babamın fark yaratabilmesi için de tek yok futboldu. "Bazı insanlar onun Brezilyalı Pele'ye benzediğini söylüyordu ama tek ortak noktaları ikisinin de topu ayağında isteyip, durdurulmaz olmalarıydı. Bana hep, yüzünü güldürecek tek şeyin kardeşlerim ile birlikte en iyi ligde oynamamız olduğunu söylerdi."
Andre Ayew'in kardeşi olan Jordan Ayew Swansea'de, diğer kardeşi Ibrahim Ayew ise Cebelitarık'ın Europa FC takımında forma giyiyor.
Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew, 2000 yılında Sporting Lizbon'dan Yimpaş Yozgatspor'a transfer olmuştu. Kwame Ayew, 1 yıl oynadıktan sonra da oradan Kocaelispor'a geçmişti.
Amca Ayew, 2000-2001 sezonunda Yozgatspor'un Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol atmış ve gazetelere şu başlığı attırmıştı: "Oh My God! Yozgat"
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