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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.07.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Andre Ayew imzayı attı! İşte ilk sözleri...

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Fenerbahçe'nin Swansea City'den 1 sezonluğuna kiraladığı Andre Ayew, Sarı Lacivertliler'le sözleşme imzaladı ve basın toplantısında önemli ifadeler kullandı.

Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Andre Ayew'i de kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Ülker Stadı'nda yapılan basın toplantısıyla yeni sözleşmeye imza attı.

İşte toplantıdan öne çıkan açıklamalar:

COMOLLI: ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, takımla çalışmalara yarın başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı.

Andre Ayew'i biz niye istedik? Çünkü o çok yönlü ve enerjik bir oyuncu. Siz bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye niye geldin?' diye sorarsanız size 'Çünkü kazanmaya geldim' cevabını verecektir.

Andre'nin birçok mevkide oynayabiliyor olması güzel bir şey. Bunu ben değil Cocu düşünecek. Ben de bunun stresini yaşamayacağım, bu da benim için güzel bir şey. Ayew her iki kanatta da iyi oynayabilen bir oyuncu bu da zannediyorum bizim için yeterli...

Andre Ayew imzayı attı İşte ilk sözleri...

AYEW: VALBUENA, GOMIS, GOL SAYIM...
Hepinize iyi günler öncelikle... Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren mutlu etti. yeni başkan, yeni sportif direktör ile yeni bir çağa girdi Fenerbahçe... Biliyorum ki taraftarın çok ciddi beklentileri var ben de bunları karşılamak için her şeyi yapacağım.

Valbuena'yla Marsilya'da beraber oynadık. Marsilya'yla buraya gelmiştik, 2-2 bitmişti. İnanılmaz bir ortam vardı. Valbuena kazanan ruha sahip bir oyuncu. Onunla burada buluşmak heyecan verici. Gomis'le karşı karşıya oynayacak olmamız çok heyecan verici. O şehrin karşı tarafı için oynuyor. Güzel bir ayrışma olacak.

Beni en çok heyecanlandıran şey Fenerbahçe taraftarı... Marsilya'yla burada oynadığımız oyunu hala dün gibi hatırlıyorum. Gerçekten taraftarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum.

Stephen Appiah ile sürekli konuşuyoruz. Zaten şu anda Milli takımımızın da menajeri. Onunla konuştuğumda kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi. Benim tek amacım şampiyon olmak bu takımla... Kaç gol atacağım gerçekten önemli değil. Bunu da düşünmüyorum.

'COMOLLI BANA DEDİ Kİ...'
Futbol evrensel bir oyun. Evrensel bir dili var. Yeni bir ülke, yeni bir şehir ve kulübe geldim. Uyum sorununu çabuk atlatacağımı düşünüyorum. Comolli benimle transfer konusunda ilk konuştuğunda 'Büyük bir kulübe gitmek ister misin?' dedi, ben de hemen kabul ettim.

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