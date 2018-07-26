Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
26.07.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

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Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Fenerbahçe, Premier Lig'den Swansea City’de forma giyen Ganalı Andre Ayew’i kadrosuna kattı. Ayew, sarı-lacivertlilerin 4. Ganalı futbolcusu, toplamda ise 131. yabancı transferi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. yabancı futbolcu oldu. Bugüne kadar 39 farklı ülkeden 130 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya, Ayew transferiyle bu sayıyı 131’ye çıkardı.

DÖRDÜNCÜ GANALI

Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı bu transferle birlikte dördüncü kez Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu. Sarı-lacivertliler 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor'dan Yav Preko ve Samuel Johnson'u, 2004-2005 sezonunda da Juventus'tan Stephen Appiah'ı kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK YABANCI BREZİLYA'DAN

Bugüne kadar kadrosuna pek çok yabancı futbolcu transfer eden Fenerbahçe 39 farklı ülkeden futbolcu transferi yaptı. Listede ilk sırada 21 futbolcuyla Brezilyalılar yer alıyor. Sambacılar, sarı-lacivertli formayla tam 367 gole imza attı. Brezilya'nın ardından ikinci sırada 18 futbolcuyla birlikte eski adıyla Yugoslavya yer alıyor.

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