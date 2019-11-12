Andorra Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 A Milliler'in aday kadrosu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu heyecanı yeniden başlıyor. Grubunda 19 puanla lider koltuğunda oturan A Milliler ilk olarak İzlanda daha sonra ise Andorra ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlara kısa süre kala, Türkiye'nin aday kadrosu belli oldu. Peki, Andorra Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maçla ilgili merak edilen bilgiler.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra karşısına mücade edecek olan A Milli Futbol Takımı, ilk olarak İzlanda karşısına performans sergiyecek. La Vella'daki Ulusal Stadyum'da Andorra karşısına mücade edecek olan Türkiye, yer aldığı H Grubu'nda Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. A Milliler, şimdiye kadar 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplamıştı. İşte, Andorra Türkiye milli maçı hakkında detaylar.
ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele 17 Kasım Pazar günü, Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak. Maç TRT1'den naklen yayınlanacak.
ADAY KADRO AÇIKLANDI
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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