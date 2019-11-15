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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.11.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andorra Türkiye maçı ile A Milli Takımımız H Grubundaki son karşılaşmaya çıkıyor. İzlanda ile sahamızda 0-0 berabere kaldığımız mücadele sonrasında A Milli Takımımız EURO 2020'ye gitmeyi garantilemiş ve artık grup liderliğini korumak için sahaya çıkacağı son grup karşılaşmasına çıkacak. Spor severler Andorra Türkiye maçının saatini ve mücadelenin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. Peki Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, İspanya'dan kara yolu ile bu ülkeye geçecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti.

lemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'nın Barselona kentine hareket etti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.

Soydan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah kazanıp döneceğiz. Kazanmaya alıştık. İnşallah çok iyi olacak." diye konuştu. Ay-yıldızlı kafile, 4 saat sürecek uçak yolculuğunun ardından Barselona'dan kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafedeki Andorra'ya geçecek.

Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım Andorra ile 17 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadele saat 22:00'da başlayacak.

Milli takımın Andorra maçının hakemi açıklandı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alan A Milli Futbol Takımı’nın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında milli takımın 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. La Vella Ulusal Stadyumu’nda oynanacak maçta Kruzliak’ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

A Milli Takım’ın aday kadrosunda değişiklik

İstanbul’da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milli Takım’ın ÿAndorra maçı aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra’yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım’ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuğu öncesinde, aday kadroda değişikliğeÿgidildi.

Yapılan değişikliğe göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım’ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım’a alındı.

 

 

 

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