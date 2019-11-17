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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
17.11.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak!

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Andorra - Türkiye maçında Dünya Rekoru kırılacak!

Andorra ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını yaptı. Karşılaşmada dünya rekorunun kırılması bekleniyor...

 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Ay yıldızlılar, Andorra maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Ulusal Stadyum'da gerçekleştirdi.

-2 DERECEDE MAÇ

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, görüntü alınması için basına açık tutuldu. Antrenman sırasında havanın oldukça soğuk olduğu ve derecelerin eksi 2'yi gösterdiği görüldü.

Maçın yapılacağı saatlerde de hava sıcaklığının aynı olması bekleniyor.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken ''Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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