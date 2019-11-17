Andorra Türkiye Avrupa Şampiyonası maçı hangi kanalda saat kaçta ? İşte milli maçın istatistik bilgileri

Andorra ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, son hazırlıklarını tamamladı. Liderlik için kritik maçta mücadele verecek olan Türkiye, Andorra karşısında puan alması ve Fransa'nın puan kaybetmesi halinde lider olarak bir üst tura çıkacak. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak birlikte düşündüğümüz bir hayaldi. Orada ülkemizi tanıtarak, iyi bir futbolla, taraftarların da olduğu güzel bir örnek sunmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda her alanda ses getirecek bir takım olmalıyız." dedi. Peki, Andorra Türkiye milli maçı ilk 11'ler açıklandı mı? Avrupa Şampiyonası Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçla ilgili detaylar.

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Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

İşte, Türkiye'nin Andorra karşısındaki muhtemel 11'leri;

Türkiye: Uğurcan, Zeki (Nazım), Merih, Ozan Kabak, Umut (Hasan Ali), Deniz, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf, Enes Ünal

Andorra: Gomes, Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas, Clemente, Vales, Moreno, Cervos, Alaez, Martinez

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken ''Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam Andorra ile yapacakları maça ilişkin "Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız." dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra'yla karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal, maçın oynanacağı Ulusal Stadyum'da düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Andorra'nın çok faul yapan, agresif bir takım olduğunu belirten Güneş, "Andorra küçük bir ülke ama iyi bir takım çıkardılar ve ilk defa sonunculuktan çıkmaya çalışıyorlar. Arnavutluk deplasmanından puanla dönmeleri morallerini yükseltti. İlk maçta bize karşı da iyi oynadılar. Ciddiye alınacak bir rakip. Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

A Milli Takım'da "gol sorunu olduğu" görüşüne katılmayan Güneş, "Biz takım oyunu oynamaya ve maçlarda rakibe göre futbol oynamaya çalıştık; çok gol atmak ya da atmamak için değil. Bu yönde çok da büyük mesafe katettik. Takım olarak birlikte savunma ve hücum yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de A Milli Takım ile ilgili algıyı değiştirmeye çalıştıkları kaydeden Güneş, "Ben Beşiktaş'ta iken Riva'ya gidiyor mu diye gazeteciler beni ajan gibi takip ediyorlardı. Sanki gizli bir şey yapıyoruz. Oysa milli takım askerlik seferberlik emri gibidir." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'la ilgili konularda ülke olarak birlikte düşünüp tartışıp, çalışmak gerektiğini, bunun da kısmen yapıldığını aktaran Güneş, "Ama daha yeterli değil. Tüm katmanların katıldığı bir beyin fırtınası yapabilirsek o zaman futbol kültürü de yaratabiliriz. Öteki türlü duygularla olur. Milli takımı her şeyin üzerinde kabul etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Medyada "Şenol Güneş İzlanda maçından korktu" şeklinde yapılan yorumları da eleştiren tecrübeli teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben korkağın tekiyim zaten, korkarak buraya geldim! Ben hiçbir şeyden korkmadım. Hayatta en büyük özelliğim cesaretimdir ama bunu hiçbir zaman delice kullanmadım. Akıllıca hareket ettim. Ama şunu söyleyebilirim. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemeyi Andorra maçından önce bitirmek gerekiyordu. Ondan dolayı evet İzlanda'dan korkuyordum. Ben İzlanda maçında 0-0'ı istiyordum. Olağanüstü bir maç oynadık. Oyunum kaybetmemek üzerineydi. Kazansak iyi olurdu ama kaybetseydik Andorra maçına stresli çıkardık, oysa bugün rahatız. İzlanda maçından dolayı üzülenler üzülsün. Sevinenler çoğunlukta ve biz sevinenlerle birlikte sevinmeye devam ederiz."

Güneş, İzlanda'ya karşı "olağanüstü zor bir maç oynadıklarını" bu yüzden bazı futbolcularını dinlendirerek kadroya almadığını ve genç futbolcuları çağırdığını aktararak, "Andorra'daki saha suni çim ve çok ciddi sıcaklık farkı var. Burada daha dinamik bir takım oynatmak için böyle bir tercih yaptım." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Avrupa Şampiyonası'nda, rakibin özelliklerini de dikkate alarak, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak bir hayalle birlikte hepimizin beklediği bir adımdı." diyen Güneş, şampiyonada, fair play başta olmak üzere Türkiye'nin futbolu, taraftarı ve yöneticisiyle birlikte ön yargıları yıkacak bir şekilde kendisini göstermesini arzuladıklarını kaydetti.

Güneş, "Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar bizim için bir vitrindir. Bize yapılan haksızlığı dile getirmeden bize hak versinler istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 3. olduğumuzda diğer yandan fair playde birinci biz olmuştuk." şeklinde görüş belirtti.

İlk hedefinin Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Sonra Dünya Kupası'na katılmak ve ardından finali oynamak istiyorum. Ama finali oynamak, bırakmak demek değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş ayrıca, milli takım olarak mart ayında en iyi takımların olacağı bir turnuvaya katılmayı düşündüklerini ve bu yönde temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Emre Belözoğlu'nun kendisini Dünya Kupası'nda gösterdiğini şimdi de Avrupa Şampiyonası'nda yeni Türk futbolcuların öne çıkmasını beklediğini kaydeden Güneş, "Emre Belözoğlu, Dünya Kupası'nda ses getirdi. İnşallah Enes de Avrupa'da ses getirir." diye konuştu.

Şenol Güneş, maçtan sonra hemen Türkiye'ye dönmeyerek Andorra'da kalacağını ve Ümit Milli Takım'ın maçını da izleyeceğini söyledi.