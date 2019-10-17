Andone: ''Galatasaray, Real Madrid, Barcelona gibi''
Galatasaray'ın Romanyalı forveti Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Florin Andone, takımının Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray taraftarları hakkında övgü dolu sözler kullanan Romanyalı forvet, ''Taraftarımız çok ateşli. PSG burada çok zorlandı. Aynı şekilde Real Madrid'in de zorlanacağını düşünüyorum. Galatasaray dünya çapında bir kulüp ve taraftarları tıpkı Real Madrid, Barcelona gibi'' sözlerini kullandı.
''GALATASARAY, REAL MADRID'İ YENEBİLİR''
Real Madrid'i yenebileceklerini söyleyen Andone, ''Real Madrid karşısında daha önceden oynadım. Bu konuda tecrübeliyim diyebilirim. Bence Galatasaray'ın Real Madrid'i yenecek gücü var.'' dedi.
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