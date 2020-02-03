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GeriFutbol Anderson Talisca'ya Felipe Melo'nun takımından sürpriz teklif! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Anderson Talisca'ya Felipe Melo'nun takımından sürpriz teklif! Son dakika transfer haberleri

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Anderson Talisca'ya Felipe Melo'nun takımından sürpriz teklif! Son dakika transfer haberleri

Çin'deki coronavirüs nedeniyle ülkeden gitmek isteyen futbolculara Anderson Talisca da eklendi. Brezilyalı yıldıza ülkesinin Palmeiras takımı talip oldu.

Çin'de coronavirüs salgını sebebiyle birçok yıldız futbolcu ülkeden ayrılma planları yapıyor. Bu futbolculardan birisi de Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca...

Brezilya basınının haberine göre Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, Talisca için transfer girişimlerine başladı.

Palmeiras, Talisca'nın kulübü Guangzhou ile transfer görüşmesi yaparken en azından salgın kontrol alana kadar Talisca'yı kiralamak istiyor.


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