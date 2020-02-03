Anderson Talisca'ya Felipe Melo'nun takımından sürpriz teklif! Son dakika transfer haberleri
Çin'deki coronavirüs nedeniyle ülkeden gitmek isteyen futbolculara Anderson Talisca da eklendi. Brezilyalı yıldıza ülkesinin Palmeiras takımı talip oldu.
Çin'de coronavirüs salgını sebebiyle birçok yıldız futbolcu ülkeden ayrılma planları yapıyor. Bu futbolculardan birisi de Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca...
Brezilya basınının haberine göre Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, Talisca için transfer girişimlerine başladı.
Palmeiras, Talisca'nın kulübü Guangzhou ile transfer görüşmesi yaparken en azından salgın kontrol alana kadar Talisca'yı kiralamak istiyor.
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