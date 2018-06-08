Anderson Talisca'nın yeni adresi açıklandı
Benfica, Anderson Talisca'yı Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiraladı.
Anderson Talisca'nın 2018 yılının sonuna kadar Çin ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca’yı Ocak 2019'a kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, Ocak 2019'a kadar Guangzhou Evergrande'de mücadele edecek. Guangzhou Evergrande'den yapılan açıklamada, Talisca'nın sağlık kontrolleri sonrası takımın kampına katılacağı ifade edildi.
Bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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