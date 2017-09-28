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Anderson Talisca’dan örnek davranış

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ihtiyaç sahibi bazı vatandaşlara yardımda bulunarak örnek bir davranışa imza attı.

DHA
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bebeklerine Talisca ismini koyan aileyi İstanbul'da ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

Bebek ve ailesi ile yakından ilgilenen Brezilyalı yıldız, aileyle fotoğraf çektirdi. Aynı zamanda Talisca, mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yaptı.  

İstanbul'da gezdiği mahallede vatandaşlarla fotoğraf çektiren Talisca'ya mahalle sakinleri teşekkür ederken, yıldız futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş Kulübü de resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı. 

Anderson Talisca’dan örnek davranış

TaliscaBeşiktaşyardım
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