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Anderson Talisca'dan mesaj var!

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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kinci yarıdaki müthiş performansını değerlendiren Sambacı, “Sistem ve pozisyon gereği iki maçtır golleri ben atıyorum. Ama başkası da atabilirdi. Kesinlikle takım işi. Sonuçta top bana gelene kadar herkesin golde katkısı oluyor. En önemli olan ise kazanmak. Üst üste 3. şampiyonluk için böyle devam etmeliyiz” dedi. Taraftara da teşekkür eden Talisca, “Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuz için Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. İç sahada müthiş taraftar desteğiyle her maça bir adım önde çıkıyoruz. Bize inanılmaz güç veriyorlar” ifadesini kullandı.

Talisca oynayacak
Kasımpaşa maçının 59. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Talisca’da korkulan olmadı. Şenol Güneş’in riske etmemek için hemen kenara aldığı Brezilyalı yıldızın kontrolleri dün yapılırken, önemli bir soruna rastlanmaması yüzleri güldürdü. Kupada dinlendirilecek olan Talisca, çok kritik Bursa deplasmanında ise kesin sahada olacak. (Fanatik)

 

BeşiktaşFutbol

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