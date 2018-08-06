Talisca derbi maçta Tosic’i üzdü!
Beşiktaş'tan Çin'e giden iki futbolcudan Anderson Talisca ile Dusko Tosic'in takımları dün karşılaştı.
Çin Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta, Dusko Tosic'li Guangzhou R&F, sahasında Talisca'lı Guangzhou Evergrande'yi ağırladı.
Dusko Tosic'in kadroda olmadığı maçta deplasman ekibi Guangzhou Evergrande, rakibini 4-2 mağlup etti. Evergrande'ye galibiyeti getiren golleri Paulinho (2), Talisca ve Goulart kaydederken, ev sahibinde ise Renatinho ve Zahavi'nin golleri mağlubiyeti engelleyemedi.
Anderson Talisca, attığı bu golle Çin Ligi'nde 4. maçında 6. golüne ulaştı.
Öte yandan Barcelona'dan transfer edilen Paulinho da, tıpkı Talisca gibi ligde fırtınalar estiriyor. Brezilyalı futbolcu, 4. maçında 5. golüne ulaştı.
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