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GeriFutbol Anderson Talisca ateşi yaktı: İnşallah yazdı!
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 07:10,Son Güncelleme:/

Anderson Talisca ateşi yaktı: İnşallah yazdı!

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Futbol hayatını Çin'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" yanıtını verdi.

Çin takımlarından GZ Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir yoruma imza attı.

Yıldız oyuncu, Beşiktaşlıların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" cevabını verdi. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

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Anderson Talisca ateşi yaktı: İnşallah yazdı

Anderson Talisca ateşi yaktı: İnşallah yazdı

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