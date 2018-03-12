Anderson Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda Anderson Talisca da yer aldı.
Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer aldı.
Gösterdiği performansla dikkatleri çeken Talisca, oynanacak hazırlık maçlarında Brezilya forması giyecek. Fenerbahçe'de forma giyen ise Giuliano kadroda kendisine yer bulamadı.
TALISCA: BEŞİKTAŞ SAYESİNDE
Talisca'dan milli takım sözleri! Brezilya Milli Takımı'nın hazırlık maçı kadrosuna çağrılan Beşiktaş'ın yıldızı BJK TV'ye açıklamalar yaptı.
Talisca'nın sözlerinden satırbaşları şöyle:
"Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şans ile çalışmalarımın meyvesini topladım ve milli takımdayım.
İki tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda iyi performans sergileyerek, Dünya Kupası kadrosunda olmayı umut ediyorum"
Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Rusya ve 27 Mart'ta Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarında oynaması durumunda ilk kez milli takım formasını sırtına geçirmiş olacak.
Anderson Talisca 2014'te Türkiye ile Brezilya arasında yapılan maçın kadrosuna da çağrılmış ancak forma şansı bulamamıştı.
Brezilya Milli Takım'ın tam kadrosu ise şu şekilde:
Kaleciler: Alisson, Ederson, Neto
Savunma: Dani Alves, Fagner, Rodrigo Caio, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.
Orta Saha: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca, Willian.
Forvet: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Taison, Willian José.
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