Anderlecht'ten ikinci Yunus çıkarması
Geçtiğimiz ocakta direkten dönen transferin bu kez gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Anderlecht, Yunus için 2.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edecek.
Geçtiğimiz ocak ayında Galatasaray ile 3.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay verme şartıyla anlaşan ancak futbolcunun menajerinin 1 milyon Euro komisyon istemesi nedeniyle Yunus Akgün’den son anda vazgeçen Anderlecht, genç yeteneğe yeniden talip oldu. Belçika kulübünün, sezonun sona ermesinin ardından sarı kırmızılı yönetimle tekrar masaya oturup, Yunus için yeni bir teklifte bulunacağı belirtildi.
Anderlecht yetkilileri, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bonservisi için 2.5 milyon Euro ve bir sonraki transferinden yüzde 25 pay önerecek. Bu kez çok kararlı olan Belçika ekibinin haziran ayında transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. Galatasaray’da bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giyen Yunus Akgün, 10 Süper Lig maçında 1 asist yaparken, Türkiye Kupası’ndaki 6 maçta 4 gol, 2 asist üretti.
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