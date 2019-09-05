Anderlecht'te Mbaye Diagne şaşkınlığı
Anderlecht'te kendileriyle anlaşmasına rağmen son anda vazgeçerek Club Brugge imza atan Mbaye Diagne şaşkınlığı yaşanıyor.
Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, kendileriyle anlaşan Galatasaraylı Mbaye Diagne’nin son anda karar değiştirerek bir diğer Belçika ekibi olan Club Brugge’ye imza atmasını değerlendirirken büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
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Gazet van Antwerpen’e konuşan Verschueren “Kura çekimi için Monaco’daydık ve Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldik. Kiralama konusunda anlaşmaya vardık. Sonra, oyuncu ile de görüşüp el sıkıştık. Diagne’nin otelini rezerve ettik, parasını ödedik” dedi.
Verschueren şöyle devam etti: “Charleroi Havaalanı’ndan onu alacaktık. Havaalanına gittik ancak yoktu. Telefonla aradık ancak cevapsız kaldı. Diagne ve menajerinin Havaalanından kapüşonluyla gizlenerek Club Brugge’e imza atmaya gittiklerini de duyduk.”
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