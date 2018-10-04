Anderlecht'e bir şok da Dinamo Zagreb'den!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Dinamo Zagreb, deplasmanda Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı. İki takım da maçı 10 kişi tamamlarken Anderlecht 2. maçını da puan alamadan tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Anderlecht, Dinamo Zagreb'i konuk etti. Hırvat ekibi müsabakadan Izet Hajrovic ve Amer Gojak'ın golleriyle 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip, Ognjen Vranjes'in oyundan atılmasıyla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Zagreb'de ise Kevin Theophile-Catherine duraklama dakikalarında kırmızı kart gördü.
İlk maçında Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek flaş bir başlangıca imza atan Zagreb, Belçika deplasmanında da üstün bir görüntü ortaya koydu.
Hajrovic'in 19. dakikadaki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Dinamo Zagreb, Anderlecht'te Vranjes'in 46. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıyla rahatladı.
68. dakikada Gojak'ın attığı golle 2-0 öne geçerek rahatlayan Dinamo Zagreb maçı bu skorla kazandı ve 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Konuk ekipte Thephile-Catherine son dakikada ikinci kırmızı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Anderlecht bu mağlubiyetle birlikte grupta puanı olmayan tek takım konumunda yer alıyor.
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