Anderlecht, Yunus Akgün transferinden vazgeçti!
Kulüplerin tüm şartlarda anlaşmasına karşın, Yunus Akgün'ün menajeri Miki Stevic, Anderlecht'ten tam 1 milyon Euro komisyon istediği için Belçika ekibi transferden vazgeçti...
Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden gelen 3,5 milyon Euro'luk teklife evet diyen sarı-kırmızılılara son dakikada olumsuz yanıt geldi.
Anderlecht Kulübü, menajerinin komisyon talebini fazla bularak transferden vazgeçti.
Sarı-kırmızılılar 3,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra, 18 yaşındaki oyuncunun gelecek satışından yüzde 30 pay alacaktı.
Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor rövanşında attığı 3 golle adından söz ettirdi.
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