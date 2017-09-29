Ancoletti’yi neden gönderdiklerini açıkladı

HOENESS, Siegen kentinde katıldığı bir etkinlik kapsamında ‘FFH’ adlı yerel radyoya yaptığı açıklamada, Bayern Münih’in, 58 yaşındaki teknik direktör Ancelotti’nin görevine son vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı oynanan mücadeleden sonra Ancelotti’nin görevine son vermekten başka alternatifin bulunmadığını ifade eden Hoeness, “Teknik direktör, tek seferde 5 oyuncuyu karşısına aldı. Buna sonuna kadar dayanamazdı. Teknik direktör olarak en tanınmış oyuncularını karşına almamalısın” dedi.

Ancelotti, Paris Saint-Germain maçında yıldız oyuncularından Mats Hummels ve Franck Ribery’yi yedek kulübesine oturtmuş, Kingsley Coman ve Arjen Robben’i de ikinci yarıda maça dahil etmişti.

Bayern Münih, Paris Saint-Germain karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin değerlendirilmesinin sonucunda Ancelotti’nin görevine son verildiğini açıklamıştı.