Ancelotti'ye o iddialar soruldu! Ve...

Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'teki teknik direktörlük görevinine son verilen Carlo Ancelotti, medya önünde antrenman tekniklerini yetersiz bulduklarını açıklayan eski oyuncularına şu an için cevap vermeyeceğini belirtti.

Ülkesinin prestijli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan teknik adam, "Herkes birçok şey söylüyor. Benim antrenman yaptırmayı bilmediğim, oyunculara karşı fazla yumuşak davrandığım, oyuncuları maçlara çok kötü hazırladığım konuşuluyor. İsteyen istediğini söyleyebilir. Ancak ben sükûnetin erdem olduğuna inanırım. Dolayısıyla şu an sessiz kalıp yaşananları düşünmek en iyisi." diye konuştu.

İsmi özellikle eski takımı AC Milan ve Çin kulüpleriyle anılan 58 yaşındaki Ancelotti'nin, en azından sezon sonuna kadar herhangi bir takım çalıştırmayı düşünmediği ve bir süre dinlenmek istediğini belirtiliyor.

Carlo Ancelotti döneminde Bayern Münih'teki birçok futbolcunun, kulüp CEO'su Karl-Heiz Rummenigge ile yaptıkları özel görüşmelerde antrenman tekniklerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdikleri iddia edilmişti. Takımın Hollandalı yıldızı Arjen Robben geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, minik takımda oynayan oğlunun kendilerinden daha iyi antrenman yaptığını ifade etmişti. (Eurosport)