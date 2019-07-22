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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.07.2019 - 00:47, Son Güncelleme:

Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

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Ancelotti’den Eljif Elmas açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli’nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Makedon futbolcu Eljif Elmas’ın transferinde sona yaklaştıklarını, transferin tamamlanabilmesi için küçük detayların kaldığını söyledi.

Ancelotti, takımının sezon öncesi hazırlık kampını yaptığı İtalya’nın kuzeyindeki Dimaro’da Luna TV'nin canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas’ın transferinde sona yaklaştıklarını belirten Ancelotti, "Elmas’ın gelişine çok yakınız, bazı küçük detaylar kaldı. Umarım bir an önce bu transfer sonuçlanır ve kendisi buradaki kampımıza katılır." dedi.

Ancelotti, kendisinin de Bayern Münih'te öğrencisi olan ve adı Napoli ile de anılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez’in Atletico Madrid’e gideceğini düşünmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ona bağlıyım çünkü o da benimle iyi işler yaptı. Napoli’de de çok iyi işler çıkaracağına eminim. Son yılı iyi geçirmedi çünkü kendini iyi hissetmiyordu. Ben bu transferin açık olduğunu düşünüyorum. Sadece bu değil, farklı profildeki oyuncuları da değerlendiriyoruz."

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Elmas’ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye yönelik "veda" mesajı paylaştığını ve Napoli'ye bir adım uzakta olduğunu yazdı.

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