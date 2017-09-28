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Ancelotti için kritik günler! Her an...

Alman kulübü Bayern Münih yöneticilerinin, İtalyan teknik adamın görevine son verebileceği iddia edildi.

Hürriyet Haber
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Deplasmanda Paris Saint-Germain'e karşı 3-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Bayern Münih'te teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verilmesi gündemde.

Almanya'nın Sport Bild gazetesi, Alman kulübünün yöneticilerinin bir araya İtalyan teknik adamın geleceği hakkında bir karar vereceklerini duyurdu.

58 yaşındaki Ancelotti ile yolların ayrılması durumunda takımın başına Willy Sagnol'un getirileceği öne sürüldü. Sagnol, sezon başında yardımcı antrenör olarak Ancelotti'nin teknik ekibine dahil edilmişti. (Eurosport)

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