Ancelotti Fenerbahçeli oyuncuda ısrarlı! 'Mutlaka alın'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ın transferi konusunda ısrarcı.
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Eljif Elmas, İtalyanların gündeminden düşmüyor.
Corriere della Sport, Napoli'nin Eljif'in transferi için ısrarcı olduğunun altını çizdi. Haberde, Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, başkan Aurelio De Laurentiis'e 19 yaşındaki Makedon yıldız için isteğini bir kez daha belirterek alınmasını talep ettiğini ve İtalyan teknik adamın Laurentiis'e, 'Bana mutlaka Eljif Elmas'ı alın' dediği aktarıldı.
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