Ancelotti bakın hangi takımın başına geçiyor! Fırsatı kaçırmadı...
İtalyan teknik adamın yeni takımı belli oldu...
Arsenal'de sezon sonu Arsene Wenger döneminin sona ereceğinin açıklanmasının ardından yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı.
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye yöneltilen Arsenal sorularına deneyimli teknik adam, "Doğru takımı bulursam, doğru proje ile devam etmekten mutluluk duyarım." şeklinde yanıt verdi.
58 yaşındaki Ancelotti, en son Bayern Münih'i çalıştırmıştı. (Ajansspor)
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