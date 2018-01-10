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Anadolu Efes’ten yeni proje

Gerçekleştirdiği One Team projeleri ile EuroLeague tarafından “One Team Ödülü”ne aday gösterilen Anadolu Efes, 2017-2018 sezonundaki One Team projesinde ise  Okyanus Kolejleri ile iş birliği yapacak.

Hürriyet Haber
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Kısa süre önce Okyanus Kolejleri ile altyapı oyuncularının eğitim hayatları için önemli bir anlaşmaya imza atan Anadolu Efes’in One Team projesindeki hedef ise genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırılması olacak.  Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Birkan Batuk da gerçekleştirilecek bir çalışmada One Team antrenörlüğü yapacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk programı One Team çerçevesinde önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Okyanus Kolejleri’nden 15 öğrenci One Team katılımcısı olacak

Okyanus Kolejleri’nin Bahçeşehir Kampüsü’nde 8 hafta boyunca sürecek One Team projesi kapsamında 15 öğrenciye basketbolun metaforları ile özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma, sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimler verilecek.

Kısa süre önce Eğitimin Türkiye Markası Okyanus Kolejleri ile Anadolu Efes altyapısında oynayan gençlerin eğitim hayatları için yapılan iş birliği anlaşması, One Team projesi ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutuna taşınacak.

Anadolu Efes’ten yeni proje

Birkan Batuk, One Team antrenörlüğü yapacak

Anadolu Efes Spor Kulübü One Team antrenörlerinin yönetiminde gerçekleştirilecek projenin her eğitiminde farklı konular işlenecek. Özellikle genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmasının hedefleneceği projenin elçiliğini ise Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Birkan Batuk üstlenecek.

Birkan Batuk, 8 haftalık One Team projesinin bir çalışmasında hem One Team antrenörlüğü yapacak hem de katılımcı öğrencilere One Team Sertifikası verecek. Anadolu Efes Spor Kulübü, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde eğitim ve basketbolu aynı platformda buluşturmaya devam edecek.

 

 

okyanus koleji

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