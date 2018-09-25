Anadolu Efes'ten tanıtım şov!
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague öncesi medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününde yeni sezon kadrosunun yanı sıra yeni sezon formaları da tanıtıldı.
Anadolu Efes Spor Kulübü; Turkish Airlines EuroLeague, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği 2018 - 2019 sezonunun heyecanını medya mensupları, taraftarlar ve partner marka temsilcileri ile paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen EuroLeague medya gününe katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncular, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirtirken tüm basketbolseverleri ev sahibi olacakları karşılaşmalara beklediklerini belirttiler.
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018 - 2019 sezonu kadrosu şu oyunculardan oluşacak:
0. Shane Larkin
1. Rodrigue Beaubois
3. Yiğitcan Saybir
4. Doğuş Balbay (Kaptan)
6. J.Metecan Birsen
8. Birkan Batuk
10. Onuralp Bitim
12. Brock Motum
15. Sertaç Şanlı
18. Adrien Moerman
19. Buğrahan Tuncer
21. Tibor Pleiss
22. Vasilije Micic
23. James Anderson
42. Bryant Dunston
44. Krunoslav Simon
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