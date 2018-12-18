Anadolu Efes'ten seyirci patlaması!
Turkish Airlines EuroLeague’de 13. hafta öncesinde seyirci sayılarında ilginç veriler ortaya çıktı.
Socrates Dergi‘nin Youtube kanalında yayınlanan EuroStep programında, Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinin bu sezonki seyirci sayıları ile ilgili veriler paylaşıldı.
Verilere göre bu sezon farklı bir salon atmosferi yakalayan Anadolu Efes (+62.6), EuroLeague’e uzun bir aradan sonra geri dönen Buducnost (%63.6) bile birlikte geçtiğimiz sezon oranla seyirci sayısını en fazla arttıran ekipler oldu.
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe (-%24), EuroLeague’e geri dönen bir başka ekip olan Bayern Münih (-%27.7) ile birlikte en çok seyirci kaybı yaşayan ekipler oldu.
EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague’e dönen Darüşşafaka Tekfen ise geçtiğimiz yıla oranlar -%10.3’lük bir seyirci azalışı yaşadı. (Eurohoops)
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