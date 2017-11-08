Anadolu Efes'ten milli takım kararı!

Alper Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Ligi yönetimi arasında bir türlü çözülemeyen maç takvimi sorununu, lacivert-beyazlı ekibin milli oyuncuları Birkan Batuk ve Doğuş Balbay'ın durumunu ve yaşanan süreci değerlendirdi.

Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen 5 oyuncunun kendi inisiyatifleri dahilinde A Milli Takım'da yer almama kararı aldığını hatırlatan Yılmaz, "Fenerbahçe Doğuş ile konuştuk. Biz de milli takım kararını oyunculara bıraktık. THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz maçlarda oyuncularımızın sahada olmasını istiyoruz. Rakiplerimiz tam kadroyla mücadele ederken, biz eksik kadroyla sahaya çıkma riskiyle karşı karşıyayız. Oyuncular da zor durumda. FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) çözüm için anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eleme maçlarında A Milli Basketbol Takımı'nı temsil edecek birçok değerli oyuncu bulunduğunu aktaran Alper Yılmaz, "Federasyon, Avrupa Ligi'nde oynayan oyuncuları milli takıma çağırmayarak, bu sıkıntının yaşanmamasını sağlayabilirdi. Milli formayı giyebilecek başka değerli basketbolcular da var. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da milli takımda yer almıyor. THY Avrupa Ligi'ndeki takımlarda oynayan isimlerin kadroya çağrılmaması, Türkiye'yi elemelerden çıkamayacak bir pozisyona sokmaz. Açıkçası, kulüpler de oyuncular da zor durumda. Oyunculara 'milli takıma nasıl gideceksin' diyecek değiliz ama onların Türkiye'yi temsil ettiğimiz maçlarda aramızda olmasını da bekliyoruz." diye konuştu.

- "Aday kadronun 12 oyuncuya düşürülmesini bekleyeceğiz"

Alper Yılmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın eleme maçları için açıkladığı 24 kişilik aday kadronun 12'ye düşürülmesini beklediklerini ifade etti.

Oyuncularının 24 Kasım'da Letonya ve 26 Kasım'da Ukrayna ile oynanacak eleme maçları için belirlenecek 12 kişilik kadroda yer almaları halinde nasıl bir çözüm bulacaklarını bilemediklerini dile getiren Yılmaz, "A Milli Takım'ın 24 kişilik aday kadrosunun 12 oyuncuya düşürülmesini bekleyeceğiz. Oyuncularımız 12 kişilik kadroda yer almazsa bizimle beraber olacaklar. Federasyon ile kimsenin zarar görmeyeceği ortak bir kararda buluşmamız gerekiyor. Bizden kaynaklanmayan sıkıntıdan dolayı kulüplerin ve oyuncuların zarar görmesi üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçı da yitiren Anadolu Efes'in kötü durumda olduğunu, kadronun eksilmesi halinde daha sıkıntılı bir süreç yaşayacaklarına dikkati çeken Alper Yılmaz, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi durumda değiliz. Sakatlıklarla uğraştığımız bir süreçteyiz. Milli takıma giden oyuncular nedeniyle daha eksik bir kadroya sahip olmak bize ne kadar dezavantaj oluşturacak göreceğiz. Açıkçası, bunu yaşamak istemiyoruz. Takımdaki yabancı oyunculardan Sırp Vladimir Stimac, zaten milli takımı bıraktı. Edo Muric, Slovenya Milli Takımı'na gitmeyeceğini belirtti. Hırvatistan Basketbol Federasyonu ise Krunoslav Simon'u Avrupa Ligi karşılaşmasında oynayabilsin diye sadece ikinci milli maça çağırdı. Yetkililerden anlayış bekliyoruz."