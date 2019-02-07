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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
07.02.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'ten İspanyollara geçit yok!

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Anadolu Efes'ten İspanyollara geçit yok!

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria’yı 93-74'lük skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı. 

Mücadeleye hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon ve Moerman’dan bulduğu basketlerle ilk iki dakikayı 8-0 ile geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Gran Canaria, Tillie ve Strawberry’in sayılarıyla farkı azalttı (15-12). Efes; Larkin ve Pleiss’ın sayılarıyla son üç dakikaya 10 farkla (22-12) girdiği periyodu, 26-19 önde tamamladı. 

İkinci periyoda Efes’i savunmada durdurarak başlayan İspanyol ekibi, hücumda da Eriksson ve Baez’in sayılarıyla 10-0’lık seri yaptı ve öne geçti (26-29). Daha sonra hızlı hücum ve dış atışlarda etkili olan Gran Canaria, farkı 6 sayı çıkardı (33-39). Son bölümde lacivert-beyazlılar, Larkin’in üç sayı çizgisinden üst üste attığı basketlerle skoru eşitlese de Hannah’ın son saniye üçlüğü ile devreye 46-43 geride girdi. 

Üçüncü periyotta savunmada direncini attıran Anadolu Efes, hızlı hücumlarda Dunston ve Micic’in üst üste bulduğu basketlerle 7-0’lık seri yakaladı ve üstünlüğü ele geçirdi (53-50). Karşılıklı sayılarla geçen periyodun son anlarında Efes, Simon ve Donston sayılarıyla 69-60 önde tamamladı. 

Son periyoda Moerman’ın 4, Larkin’in 2 sayı ile başlayan Anadolu Efes, farkı 15 sayıya çıkardı (75-60). Maçın geri kalanında rakibinin geri dönmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar parkeden 93-74'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Simon olurken, İspanyol ekibinde ise Hannah 16 sayı ile mücadele etti. 

Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı. 

Anadolu Efesten İspanyollara geçit yok



Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Luigi Lamonica , Anne Panther , Jacub Zamojski  

Anadolu Efes: Larkin 18, Beabouis , Doğuş 3, Metecan , Motum 2, Moerman 9, Batuhan , Pleiss 7, Micic 16, Anderson 2, Dunston 11, Simon 25 

Başantrenör: Ergin Ataman 

Gran Canaria: Oliver , Hannah 16, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pasecniks 1, Pauli 5, Rabaseda , Strawberry 10, Fischer 4, Tillie 8 

Başantrenör: Victor Garcia 

1. Periyot: 26-19 (Anadolu Efes lehine) 

Devre: 43-46 (Gran Canaria lehine) 

3. Periyot: 69-60 (Anadolu Efes lehine) 

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