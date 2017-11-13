Anadolu Efes'ten gençlere yatırım

Okyanus Kolejlerinin Kemerburgaz'daki kampüsüne gerçekleşen imza törenine Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbolcular Doğuş Balbay ile Birkan Batuk, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ve Okyanus Kolejinin Anadolu Efes’in altyapısında oynayan öğrencisi Mustafa Kurtuldum katıldı.

Lokman Demiray, birçok ilke imza atmış bir basketbol kulübüyle yaptıkları protokolden memnun olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl aynı protokolü Türkiye Voleybol Federasyonuyla da imzalamıştık. Türkiye'de voleybolun gelişmesi için de iş birliğimiz devam etmektedir. Anadolu Efes'le Türk basketboluna hizmet verme gayreti içindeyiz. Okyanus Koleji olarak Türkiye'de birçok insanın spora, sanata yetenekli olduğuna inanıyoruz. Yetenekli insanların keşfedilmesi, eğitim kurumları ile spor kulüplerinin görevidir."

Eğitimle sporun birbirinden ayırt edilemeyeceğini vurgulayan Demiray, "Eğitimin gerçekleşmesi sporun başarılı olmasına mani değildir. Sporun gerçekleşmesi, eğitimin ikinci plana atılmasına neden olmaz. Bu yetenekli çocuklarımızın eğitim hayatlarını düzenlemeliyiz. Biz her zaman destek vermeye hazırız. 280 öğrenciye tam destek veren programımız mevcut. Okyanus Kolejinde ilk kurulduğu yıllardan bu yana yetenek merkezli eğitim modeli üzerinde durulur. 90'a yakın sanatsal ve sportif kulübümüz var. Bir çocuğunun muhakkak bir yeteneğinin olduğuna inanıyoruz. Biz doğru yeteneğin ne olduğunu, gözlemleyerek, bilimsel çalışmalar yaparak ve denetleyerek bulmaya çalışıyoruz. Türkiye için kulüplerimizden çıkan çocuklarla sporcu, sanatçı, bilim insanı yetiştirmek gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Demiray, anlaşmanın 3 yıl süreyle devam edeceğini anlatarak, "Anadolu Efes'in altyapısında oynayan sporcular tam burs imkanıyla burada öğrenim görecek. Bunun yanı sıra yetenekli çocuklarımızı Anadolu Efes'e göndereceğiz. Okyanus Koleji, Anadolu Efes'in altyapısında gelecek vadeden çocuklarımızı eğitime alacak." dedi.

Futbol kulüpleriyle de bu tip anlaşmalar olabileceğini dile getiren Demiray, "Bizim bireysel sporlarda da çalışmalarımız var. Spora ve sanata hep destek vermeye çalışıyoruz. Kalkınmanın eğitim, spor ve sanatla olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Yılmaz: "Bu iş birliği rol model olacak"

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Yılmaz da Okyanus Koleji gibi bir eğitim markasıyla iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin basketbolcu olması kadar iyi eğitimli birey olmasını isteriz. Basketbol hayatları devam ettiği sürece iyi bir insan olarak bu ülkeye hizmet vermelerini istiyoruz. Önemli bir iş birliği yapıyoruz. Oyuncularımız aynı okul çatısında, daha iyi bir eğitim alarak derslerinden geri kalmadan basket yaşamlarını da devam ettirmelidir. Bu bizim için çok önemli. Geçen sene devamsızlık yapan oyuncularımızı maç kadrosuna almadık. Bu sene de not başarısını ön plana alacağız. 80 öğrencimiz çeşitli kampüslerde Okyanus Kolejinde. Okyanus Kolejinde okuyan öğrencilerden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iş birliği Türk basketbolu için bir rol model olacaktır."

Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ise eğitimin spor için çok önemli olduğunu belirterek, projenin önemine dikkati çekti.

Oyuncuların görüşleri

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bizler için eğitim hayatının birinci derecede olması gerekir. ABD'de Texas Üniversitesinde öğretimimi tamamladım, şimdi de Anadolu Efes'in kaptanlığını yapıyorum. İnançlı bir şekilde eğitim hayatınıza önem verirseniz buralarda olabilirsiniz. Spor bir yere kadar devam ediyor. Eğitimle hayatınızı garanti altına alabilirsiniz."

Birkan Batuk da spor ve eğitimin bir arada gidebileceğini anlatarak, "Toplumda bunun aksine bir algı vardır. Altyapıdaki kardeşlerimizle sohbet ettiğimde eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylüyorum onlara. Sporla eğitimi bir arada yapabilecek yetenekte insanlarız." diye konuştu.

Anadolu Efes'in altyapısında oynayan ve eğitim hayatını Okyanus Kolejinde sürdüren Mustafa Kurtuldum da böyle bir anlaşma için iki kuruma da teşekkür ederek, "Anadolu Efes bize eğitimle sporu bir arada yürütme misyonu yüklüyor. İyi birer basketbolcu olabilmek için derslerimizin de iyi olması lazım. Türkiye'nin en iyi okullarından biri olan Okyanus Koleji'ne de bize böyle bir destek verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım konusu

Anadolu Efesli basketbolcu Doğuş Balbay, A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki aday kadrosunda yer alıp almayacakları sorusuna, "Milli takım bizim için çok değerli. Milli takım forması giymek gurur kaynağı. Öyle bir davet geldiğinde hazır olmak istiyoruz. Burada şu anda sadece eğitim öğretimle ilgili konuşmak istiyoruz." cevabını verdi.

Alper Yılmaz ise bugün Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'la bir görüşme yaptığını belirterek "Milli takıma, federasyona zarar vermeden nasıl bir ortak nokta buluruz, bunun üzerinde konuşuyoruz. Durum biraz karışık. Ne milli takımın ne de sporcularımızın zarar görmesini istiyoruz. Şu an bu problemi nasıl çözeriz diye kafa yoruyoruz. En kısa sürede bunu çözüme ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının sonunda öğrencilerle konuşmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Demiray, Alper Yılmaz'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Yılmaz ise Demiray'a Doğuş Balbay imzalı Anadolu Efes forması verdi.