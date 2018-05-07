Anadolu Efes'ten gelecek sezona dair açıklama
THY EuroLeague'de zorlu bir sezon geçirmesine rağmen Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nden gelecek sezon planlarına dair bir açıklama yapıldı.
Spor Arena'nın ulaştığı kulüp kaynaklarından aldığı bilgilere göre, şu anda gelecek sezon için herhangi bir oyuncuyla anlaşmaya varılmadı.
Yakın geçmişte Sakarya BŞB'nin yıldızı Metecan Birsen, Eskişehir Basket'ten Buğrahan Tuncer ve Beşiktaş SJ'den Sertaç Şanlı'nın adları gelecek sezon için Anadolu Efes'le anılmıştı.
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