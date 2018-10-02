Anadolu Efes'ten Ergin Ataman açıklaması
Anadolu Efes Spor Kulübü, Baş Antrenörleri Ergin Ataman hakkında açıklama yaptı.
İşte yapılan o açıklama;
Değerli medya mensubu,
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Baş Antrenörümüz Ergin Ataman’ın babası Sayın İbrahim Nuray Ataman’ın mide rahatsızlığı yaşadığını, üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Baş Antrenörümüz Ergin Ataman, bu sebeple Fenerbahçe ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesindeki kampımıza geç katılacak ve karşılaşma öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılamayacaktır. Basın toplantısında kulübümüzü, yardımcı antrenörlerimizden Yakup Sekizkök temsil edecektir.
Karşılaşmadan kısa süre önce Ankara Spor Salonu’na gelecek olan Ergin Ataman, karşılaşma sırasında takımımızın başında olacaktır.
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın İbrahim Nuray Ataman’a acil şifalar dileriz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Anadolu Efes Spor Kulübü
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