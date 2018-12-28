Anadolu Efes'ten bilet anlaşması!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
İHA
28.12.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'ten bilet anlaşması!

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Anadolu Efes'ten bilet anlaşması!

Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme operasyonları alanında çok önemli bir iş birliğine imza attı. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni biletleme partneri Mobilet oldu.

Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni bir partnerlik anlaşmasını daha hayata geçirdi. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında her yaştan basketbolseveri ağırlayan, özellikle çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan Anadolu Efes’in maç biletleri, artık Mobilet tarafından satılacak.

2018-2019 sezonu kombine satışları sona eren Anadolu Efes’in 2019-2020 sezonu kombineleri de 2019 yılı içerisinde Mobilet’te satışa sunulacak.

Basketbolseverler için bilet rezervasyonu olanağı
Kendileri için bilet satın alan taraftarlar, Mobilet’in bilet rezervasyon uygulaması kapsamında arkadaşları için 4 saat süreyle bilet rezerve edip Anadolu Efes maçlarını arkadaşları ile yan yana da takip edebilecekler.

“BiletinBenden” uygulaması, bilet hediye etme fırsatı sunacak
Mobilet’in basketbolseverler tarafından beğeniyle kullanılan “BiletinBenden” uygulaması da Anadolu Efes maçları için geçerli olacak.

Basketbolseverler, satın aldıkları biletleri, Mobilet sisteminde tanımlı STK’lara (TOÇEV, TEGV, Tog, Habitat v.b.) transfer ederek, bilet satın alma imkanı olmayan kişilere bilet hediye edebilecek.

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