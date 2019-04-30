Anadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı
GeriBasketbol Anadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
30.04.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de FC Barcelona Lassa’yı ağırlayacağı playoff serisi beşinci maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulundu.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague’de FC Barcelona Lassa’yı ağırlayacağı playoff serisi beşinci maçı öncesinde taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nun tek renk ve tek ses olması için taraftarlarından mavi kıyafet tercih etmelerini ve 40 dakika boyunca takımlarını desteklemelerini bekliyor.

Playoff serisinde FC Barcelona Lassa’yı bir kez daha kapalı gişe maçta ağırlayacak olan Anadolu Efes’i 15 binden fazla basketbolsever destekleyecek.

Maç biletlerinin satışa sunulmasının ardından çok kısa sürede biletlerin tükenmesini sağlayan Anadolu Efes taraftarları, takımları için galibiyet yolunda itici güç olacak.

Son dakika: Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçede
Son dakika: Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Sinan Erdem Spor Salonu’nda tek ses ve tek renk olacak

Anadolu Efes Spor Kulübü de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki atmosferin tek renk ve tek sesle dolu olması için taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Taraftarlarından salona mavi kıyafet tercih ederek gelmelerini bekleyen Anadolu Efes, basketbolseverlerden 40 dakika boyunca azalmayacak destek de bekliyor.

Anadolu Efes, serinin beşinci maçında FC Barcelona Lassa’yı yenmesi halinde İspanya’da Vitoria-Gasteiz’da 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.

Kevin Durant şampiyonu taşıyor!NBA play-off'larında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son şampiyon Golden State evinde Houston Rockets' 104-100 yenerken, yıldız oyuncu Kevin Durant maça 35 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle damga vurdu.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Anadolu Efesten Barcelona öncesi taraftara çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Erzurumspor, Bursaspor hazırlıklarına devam ediyor

Son dakika: Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Khabib Nurmagomedov'a rekortmen rakip!

Anadolu Efes'ten Barcelona öncesi taraftara çağrı