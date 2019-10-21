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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.10.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark

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Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark

 ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti.Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşma dengeli bir oyunla başlarken hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Deniz Kılıçlı'nın sayılarıyla ev sahibi takımın farkı açmasını engellemeye çalışsa da lacivert-beyazlılar, Beaubois'nın etkili performansıyla ilk periyodu 22-12 üstün kapattı.
İkinci çeyreğe tempolu bir oyunla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikayı 19 sayı farkla önde geçti: 38-19. Ev sahibi takım, savunmada ritmini bir türlü yakalayamayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 56-40 üstün girdi.

Lacivert-beyazlı takım, oyundan düşen konuk ekip karşısında üçüncü çeyreği 26 sayılık farkla (82-56) önde bitirdi.

Mücadelenin final periyodunda farkı bir ara 41 sayıya (106-65) kadar çıkaran Anadolu Efes, maçı 109-69 kazandı.

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