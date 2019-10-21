Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti.Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşma dengeli bir oyunla başlarken hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Deniz Kılıçlı'nın sayılarıyla ev sahibi takımın farkı açmasını engellemeye çalışsa da lacivert-beyazlılar, Beaubois'nın etkili performansıyla ilk periyodu 22-12 üstün kapattı.
İkinci çeyreğe tempolu bir oyunla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikayı 19 sayı farkla önde geçti: 38-19. Ev sahibi takım, savunmada ritmini bir türlü yakalayamayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 56-40 üstün girdi.
Lacivert-beyazlı takım, oyundan düşen konuk ekip karşısında üçüncü çeyreği 26 sayılık farkla (82-56) önde bitirdi.
Mücadelenin final periyodunda farkı bir ara 41 sayıya (106-65) kadar çıkaran Anadolu Efes, maçı 109-69 kazandı.
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