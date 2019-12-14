Anadolu Efes'ten 11. galibiyet

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 13. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

İki Türk takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 7'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Üç maç sonra sahadan mağlup ayrılan ve 8. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Khimki (Rusya)-ALBA Berlin (Almanya): 104-87

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 73-81

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 64-72

Maccabi FOX (İsrail)-CSKA Moskova (Rusya): 90-80

Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 93-77

Zalgiris (Litvanya)-Valencia (İspanya): 82-86

Bayern Münih (Almanya)-Zenit (Rusya): 77-69

ASVEL (Fransa)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 89-82

Barcelona (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 98-86

Puan durumu

Avrupa Ligi'nde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M AS YS Av. P

1. Anadolu Efes 13 11 2 1107 1003 104 24

2. Real Madrid 13 10 3 1123 1030 93 23

3. Barcelona 13 10 3 1111 1020 91 23

4. Maccabi FOX 13 9 4 1106 971 135 22

5. CSKA Moskova 13 8 5 1072 985 87 21

6. Panathinaikos 13 8 5 1128 1072 56 21

7. Khimki 13 7 6 1130 1131 -1 20

8. AX Armani Exchange Milan 13 7 6 1026 1046 -20 20

9. Baskonia 13 6 7 988 1006 -18 19

10. ASVEL 13 6 7 927 1018 -91 19

11. Olympiakos 13 5 8 1016 1034 -18 18

12. Kızılyıldız mts 13 5 8 925 950 -25 18

13. Fenerbahçe Beko 13 5 8 986 1038 -52 18

14. Valencia 13 5 8 1036 1089 -53 18

15. Bayern Münih 13 5 8 984 1063 -79 18

16. ALBA Berlin 13 4 9 1062 1136 -74 17

17. Zalgiris 13 3 10 953 969 -16 16

18. Zenit 13 3 10 929 1048 -119 16

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