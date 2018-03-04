Anadolu Efes'te Sonny Weems farkı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 77-63 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 13'üncü galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 12'nci kez mağlup oldu. Efes‘te Sonny Weems 25 sayı-7 ribaunt yaparken, Bryant Dunston 11 sayı-7 ribaunt, Errick McCollum 10 sayı-5 asist, Derrick Brown 7 sayı-5 ribaunt ve Toney Douglas 17 sayı-6 ribaunt yaptı.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can Mavisu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4
ANADOLU EFES: McCollum 10, Douglas 19, Weems 25, Brown 7, Dunston 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk, Motum 3, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Onuralp Bitim
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 29-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-58
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