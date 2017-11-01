Anadolu Efes'te bilet kampanyası

Turkish Airlines Euroleague’de oynadığı iki iç saha maçında basketbolseverlerin yalnız bırakmadığı Anadolu Efes, Kasım ayı içerisinde oynayacağı üç karşılaşma için özel bir paket bilet kampanyası oluşturdu. Basketbolseverler, www.tixbox.com.tr üzerinden alacakları Kasım ayı paketi ile Unicaja Malaga, Panathinaikos Superfoods ve AX Armani Exchange Olimpia Milan maçlarını rahatlıkla izleyebilecek.



Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki iki Euroleague karşılaşmasında 12 binden fazla basketbolseveri ağırlayan Anadolu Efes, Kasım ayında da taraftarlarını mutlu edecek.



Kasım ayı içerisinde Euroleague’de üç iç saha maçı oynayacak olan takımlarını desteklemek isteyen Anadolu Efeslilerin satın alacağı paket, şu maçlarda geçerli olacak:



03 Kasım Cuma, 20.30: Anadolu Efes – Unicaja Malaga

16 Kasım Perşembe, 20.30: Anadolu Efes – Panathinaikos Superfoods

30 Kasım Perşembe, 20.30: Anadolu Efes – AX Armani Exchange Olimpia Milan



Anadolu Efes Kızları ve Çaylak’ın da performanslarıyla renk katacağı üç maç için oluşturulan Kasım ayı paketinde fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:



3. Kategori: 66 TL

2. Kategori: 120 TL

1. Kategori: 225 TL

Saha İçi S1: 555 TL



Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’de oynayacağı üç kritik iç saha maçı için tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyor