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Basketbol
AA
19.12.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in rakibi CSKA

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Anadolu Efes'in rakibi CSKA

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Avrupa Ligi tarafından haftanın maçı seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak.

Bu sezon üst üste 8 maç kazanan lacivert-beyazlı takım, toplamda 12 galibiyetle zirvede yer alıyor.

CSKA Moskova ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın biletleri iki hafta öncesinden tükenmişti.

Avrupa'da 673. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 673. maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında 672 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, 424 maçta 219 galibiyet elde ederken, 205 maçı yenilgiyle tamamladı.

CSKA Moskova ile 28 kez karşılaşan lacivert-beyazlı ekip, rakibine 9 kez üstünlük kurdu.

Anadolu Efesin rakibi CSKA

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