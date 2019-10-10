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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

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Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

Anadolu Efes, THY Euroleague 2. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, ligin ilk haftasında İspanya'nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk Alba Berlin ise sahasında Rusya'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.

Karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlılar averaj ile 13. sırada, Alba Berlin ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

- Avrupa'daki 660. maç

Anadolu Efes, Avrupa'da 660. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, daha önce oynadığı 659 mücadelede 364 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde 412. mücadelesini oynayacak Anadolu Efes, bu kulvarda ise daha önce oynadığı 411 müsabakada 207 galibiyet elde ederken, 204 yenilgiye engel olamadı.

- Alba Berlin ile 11. maç

Anadolu Efes, Alba Berlin ekibiyle 11. kez karşı karşıya gelecek.  İki ekip arasında daha önce oynanan 10 mücadelede Anadolu Efes 9 kez galip gelirken, sadece 1 kez rakibine yenildi.

İki ekip arasında THY Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan 8 müsabakada ise Anadolu Efes 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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