Anadolu Efes'in Pınar Karşıyaka maçı ertelendi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü oynanması gereken "Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes" maçı ertelendi.
Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın, THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak play-off çeyrek final serisi 5. maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Maçın tarihinin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacağı duyuruldu.
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