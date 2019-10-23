Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid! İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes'in konuğu Real Madrid! İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...
GeriBasketbol Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid! İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
23.10.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid! İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid! İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, sezona sahasında Barcelona yenilgisiyle başlamasına karşın, son iki maçında Alba Berlin ve Valencia'yı mağlup ederek çıkışa geçti.

Real Madrid ise ilk iki maçında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX'u yendikten sonra geçen hafta Litvanya'da Zalgiris'e kaybetti.

- Avrupa'da 662. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 662. sınavını Real Madrid karşısında verecek.

Geride kalan 661 maçta lacivert-beyazlılar, 366 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 413 maçta 209 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

- Anadolu Efes, 4.5 yıldır rakibini yenemedi

Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı 4.5 yıldır maç kazanamıyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 21 Nisan 2015'te elde eden lacivert-beyazlılar, daha sonraki 7 maçı da yitirdi.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında ise bugüne dek 30 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 23'ünü Real Madrid kazanırken, lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alabildi.

Anadolu Efesin konuğu Real Madrid İspanyol rakibini 4.5 yıldır yenemedi...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle