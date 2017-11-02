Anadolu Efes'in konuğu Malaga!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almayı hedefleyen Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 4 maçta Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe Doğuş ve CSKA Moskova'ya mağlup oldu. Unicaja Malaga ise ligde bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.



Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Avrupa Ligi'nde oynanan bu maçlarda lacivert-beyazlılar 9 kez kazanırken, 7 kez mağlup oldu.

AVRUPA'DA 596. MAÇ

Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Avrupa'da 596. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 595 karşılaşmada 333 galibiyet ve 262 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 348. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 347 karşılaşmada 176 galibiyet alırken, 171 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.