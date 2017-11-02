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Anadolu Efes'in konuğu Malaga!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hürriyet Haber
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almayı hedefleyen Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 4 maçta Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe Doğuş ve CSKA Moskova'ya mağlup oldu. Unicaja Malaga ise ligde bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Avrupa Ligi'nde oynanan bu maçlarda lacivert-beyazlılar 9 kez kazanırken, 7 kez mağlup oldu.

 

AVRUPA'DA 596. MAÇ

Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Avrupa'da 596. mücadelesine çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 595 karşılaşmada 333 galibiyet ve 262 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 348. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 347 karşılaşmada 176 galibiyet alırken, 171 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

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