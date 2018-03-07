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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Anadolu Efes'in konuğu, Maccabi FOX
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Basketbol
aa-spor
07.03.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu, Maccabi FOX

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımı ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçiremeyen lacivert-beyazlı ekip, 24 maçta 6 galibiyet alırken, 18 yenilgi yaşadı. Haftaya son sırada giren Anadolu Efes'in, Maccabi FOX'a yenilmesi durumunda normal sezonun bitimine 5 hafta kala THY Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşecek.

Maccabi FOX ise 12'şer galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İsrail'de oynanan maçı Anadolu Efes 92-72 kazanmıştı.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK

Anadolu Efes Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak karşılaşma için özel bir uygulamaya imza atacak.
Müsabakayı izlemek isteyen kadın basketbolseverler, maç bileti için ücret ödemeyecek. Anadolu Efes, ayrıca kadın taraftarlara özel fırsatlar da sunacak.

AVRUPA'DA 616. MAÇ

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 616. maçına çıkacak.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 615 karşılaşmada 339 galibiyet alırken, 276 mücadeleyi kaybetti.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 368. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 367 karşılaşmada 182 galibiyet elde etti, 185 mücadelede yenildi.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX, Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 13 galibiyet aldı.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes, 7 galibiyet elde ederken, 4 müsabakada sahadan yenik ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde iki takım arasında oynanan 13 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6 galibiyet aldı, 7 maçta mağlup oldu.

ATAMAN: "BU TİP MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki iyi oyunlarını THY Avrupa Ligi'ne de yansıtmak istediklerini belirtti.
Ataman, Maccabi FOX maçına önem verdiklerini aktararak, "Maccabi FOX, THY Avrupa Ligi'nde play-off şansı devam eden ciddi bir rakip. Biz ise bu tip maçları kazanmak istiyoruz. Türkiye liginde oynadığımız iyi basketbolu THY Avrupa Ligi'ne taşıyıp kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Sonny Weems ise zor bir maç olacağını kaydederek, "THY Avrupa Ligi'nde kalan maçlarımızın bizi play-off'a matematiksel olarak taşımayacağının farkındayız. Ancak bizim için prestij olarak önemli maçlar. THY Avrupa Ligi'nde oynayacağımız tüm karşılaşmaları kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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