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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
28.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız

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Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Sırbistan ekibiyle karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 3 karşılaşmasında Alba Berlin, Valencia ve Real Madrid'i mağlup ederek çıkışa geçti.

Kızılyıldız mts ise geride kalan 4 maçında tek galibiyetini Fenerbahçe Beko karşısında aldı. Sırbistan ekibi diğer maçlarında Panathinaikos, Maccabi FOX ve Barcelona'ya yenildi.

Gergin maçta kazanan Anadolu Efes
Gergin maçta kazanan Anadolu Efes!

- Avrupa'da 663. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 663. sınavını Kızılyıldız mts karşısında verecek.

Geride kalan 662 maçta lacivert-beyazlılar, 367 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 414 maçta 210 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Kızılyıldız mts ile oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Anadolu Efesin konuğu Kızılyıldız

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