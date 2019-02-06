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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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06.02.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Herbalife Gran Canaria

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Anadolu Efes'in konuğu Herbalife Gran Canaria

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde yarın İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan, 15'ini ise yitiren Herbalife Gran Canaria ise averajla 14. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçtan Anadolu Efes 94-90 galip ayrılmıştı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Anadolu Efes 2, Herbalife Gran Canaria ise 6 maçtır kazanamıyor.

- Avrupa kupalarında 643. maç

Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşısında Avrupa kupalarındaki 643. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 642 karşılaşmada 353 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 395. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet alırken, sahadan 198 kez ise mağlup ayrıldı.

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En Çok Oynanan Bahis
  • 844(L:166,5)Anadolu Efes - Gran Canaria
    3
    Üstü
    1,70
    1397kez oynandı
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