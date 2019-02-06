Anadolu Efes'in konuğu Gran Canaria! iddaa'da öne çıkan ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için "Anadolu Efes - Gran Canaria" karşılaşmasını değerlendirdi...
Romario Özsavidis'ten "Anadolu Efes - Gran Canaria" iddaa analizi
Temsilcimiz Anadolu Efes 2 haftadır deplasmanda mücadele veriyordu. Önce Madrid, devamında ise Panathinaikos karşısında sahadan yenilgi ile ayrılan Lacivert-Beyazlılar için Gran Canaria mücadelesi tekrar çıkışa geçmek ve yeni bir galibiyet serisi inşa edebilmek adına önemli.
İspanyol temsilcisinin zaten herhangi bir iddiası yok. Hafta sonu Baskonia karşısında kendi evlerinde çok ağır bir yenilgi aldılar. Ayrıca yine alt sıralara yaklaşmaya başladıkları için ACB Ligi karşılaşmaları onlar için çok daha kritik öneme sahip. Hafta sonu Gipuzkoa ile kendi evlerinde oynayacaklarını ve kaybetme lüksüne sahip olmadıklarını hatırlatalım.
Anadolu Efes zaten çok kaliteli isimlerden kurulu. Beaubois ve Moerman oldukça formda. Ayrıca Gran Canaria'nın Micic’i durdurabilecek bir kısası ve pota altında Pleiss’a çözüm bulacak bir isme de sahip olmadığını düşünüyorum. Temsilcimizden farklı bir galibiyet bekliyorum.
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