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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
06.02.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Gran Canaria! iddaa'da öne çıkan ise...

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Anadolu Efes'in konuğu Gran Canaria! iddaa'da öne çıkan ise...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için "Anadolu Efes - Gran Canaria" karşılaşmasını değerlendirdi...

Romario Özsavidis'ten "Anadolu Efes - Gran Canaria" iddaa analizi

Temsilcimiz Anadolu Efes 2 haftadır deplasmanda mücadele veriyordu. Önce Madrid, devamında ise Panathinaikos karşısında sahadan yenilgi ile ayrılan Lacivert-Beyazlılar için Gran Canaria mücadelesi tekrar çıkışa geçmek ve yeni bir galibiyet serisi inşa edebilmek adına önemli.

İspanyol temsilcisinin zaten herhangi bir iddiası yok. Hafta sonu Baskonia karşısında kendi evlerinde çok ağır bir yenilgi aldılar. Ayrıca yine alt sıralara yaklaşmaya başladıkları için ACB Ligi karşılaşmaları onlar için çok daha kritik öneme sahip. Hafta sonu Gipuzkoa ile kendi evlerinde oynayacaklarını ve kaybetme lüksüne sahip olmadıklarını hatırlatalım.

Anadolu Efes zaten çok kaliteli isimlerden kurulu. Beaubois ve Moerman oldukça formda. Ayrıca Gran Canaria'nın Micic’i durdurabilecek bir kısası ve pota altında Pleiss’a çözüm bulacak bir isme de sahip olmadığını düşünüyorum. Temsilcimizden farklı bir galibiyet bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 844(L:167,5)Anadolu Efes - Gran Canaria
    3
    Üstü
    1,70
    1759kez oynandı
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