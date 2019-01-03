Anadolu Efes'in konuğu Bayern! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes'in konuğu Bayern ve karşılaşma canlı yayınla Nesine.com'da olacak. Basketbol iddaa yazarları, öne çıkan tercihlerini açıkladı...
Romario Özsavidis'ten 'Anadolu Efes - Bayern' iddaa analizi
Temsilcimiz Anadolu Efes, geride kalan hafta Barcelona deplasmanında çok talihsiz bir yenilgi aldı ve İstanbul’a eli boş döndü.
İlk yarısını 50-39 önde kapattığımız karşılaşmanın ikinci yarısında sadece 15 sayı üretebildik ve savunmada yaşadığımız aksaklıklar sonunda potamızda 41 sayı görerek sahadan yenilgi ile ayrıldık.
Rakibimiz Bayern ise oldukça formda ve şu anda 6. basamakta yer alıyor. Son 5 maçta 4 kez kazanmayı başardılar ve hafta sonu Almanya Basketbol Ligi'nde deplasmanda Bamberg’i yenerek önemli bir galibiyete imza attılar. Pota altı oyuncuları Williams’a özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca Djedovic skorer bir isim ve onu boş bırakmamak oldukça önemli.
Kolay bir maç olmayacaktır. Öncelikli olarak toplam sayı barajına yönelerek ÜST seçeneğini tercih edebiliriz. Taraf bahsi noktasında ise Anadolu Efes galibiyetini öne çıkarabiliriz.
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